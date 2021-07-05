Проекты RT стали рекордсменами по шортлистам на фестивале «Каннские львы»

Проекты RT собрали рекордное число шортлистов на "Каннских львах". ФОТО Zuma/TASS

Проекты RT «Уроки Аушвица» и #СтраницыПобеды собрали рекордное количество шортлистов на фестивале «Каннские львы». Мультимедийные работы попали в пять различных номинаций.

В 2021 году на фестивале, который состоялся в период с 21 по 25 июня, было представлено почти 30 тысяч лучших креативных и рекламных работ со всего мира, однако в финал прошли менее 10% работ участников.

От России было подано около 400 работ, среди которых документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица», мультимедийный проект #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны, и проект #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи.

Отметим также, что RT стал единственным представителем России, который был номинирован на трех последних «Каннских львов» с разными работами в период с 2018 по 2021 гг.

Как отметила креативный продюсер RT Creative Lab Анна Федорова, успех каналу принесло сочетание работы с историческими темами и современными технологиями.