Эксперты спрогнозировали снижение курса доллара в августе

Доллар сдаст позиции: Дан прогноз на август Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С опорой на нефть и общее положительное отношение к риску рубль смог значительно укрепиться и избежать провалов. По отношению к доллару национальная валюта смогла укрепиться на 1,8 процента, а к евро - на 5,2 процента.

«Если бы не было всеобщего оптимистичного настроения участников рынка и ралли в нефти, мало что рублю удалось сделать. Но черное золото дорожало на ожиданиях спроса и тянуло рубль за собой», - заявил экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода «Российской газете».

По оценкам эксперта, положительная тенденция для рубля сохранится и в июле, а значит уже к концу месяца мы сможем увидеть, как доллар опустится до 70-72 рублей.

«При отсутствии непрогнозируемых шоков, уже к августу мы увидим доллар на отметке 70-72 рубля, а евро в диапазоне 85-86 рублей», - отмечает экономист.

Напомним, ранее сообщалось, что негативным фактором для доллара также может стать нарастающая дедолларизация. В частности, эта тенденция проявляется в двусторонних отношениях России и Китая, передает «Свободная пресса».