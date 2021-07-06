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Здоровье6 июля 2021 1:10

В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире

За минувшую неделю на планете выявили около 2,6 миллиона случаев заражения вирусом
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире

В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире

Фото: REUTERS

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире за последние несколько недель стабилизировалась. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, трансляция го выступления велась на странице в Твиттере.

- Если посмотреть на график инфицирования населения за последние пару недель, то заметно, что уже сейчас наступила своего рода стабилизация и это произошло на довольно высоком уровне, - сказал он.