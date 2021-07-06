Украина получит от США часть вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX

Украина получит от Соединенных Штатов часть вакцин против коронавирусной инфекции в рамках программы COVAX.

Отметается, что передача препаратов состоится согласно планам американской стороны по приобретению и транспортировки 500 миллионов доз вакцин Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили в пресс-служба американского посольства на Украине.

- Примерно месяц назад президент США Джо Байден объявил о планах Штатов приобрести 500 миллионов дополнительных доз вакцин для передачи их по COVAX-программе, по которой эти вакцины распределяются по всему миру, в том числе и на Украину, - говорится в сообщении ведомства, пишет Интерфакс.