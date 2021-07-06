Самолет Ан-2 перестал выходить на связь на Камчатке Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-2, воздушное судно перестало выходить на связь после того, как вылетело из Петропавловска-Камчатского. Об этом во вторник, 6 июля, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

- Пропал со связи самолет Ан-2, в настоящее время устанавливается его местоположение. Подробности выясняем, - говорится в сообщении.

На официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края уточняется, что экипаж самолета не вышел на связь в назначенное время и пропал с радаров. По предварительной информации, на борту пропавшего самолета находятся шесть членов экипажа и 21 пассажир, в том числе дети.

По поручению губернатора края Владимира Солодова создан штаб по контролю за ситуацией. Все оперативные службы подняли направили для обследования маршрута судна, сейчас район исследуют два вертолета и спецсамолет. Воздушное судно с пассажирами следовало в Палану на Камчатке.

Ан-2 – легкий многоцелевой самолет. Он производился и использовался еще в СССР с середины прошлого века.