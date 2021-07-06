В России 6 июля 2021 выявлено 23 378 случаев заражения коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией во вторник, 6 июля.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5 498. Второе место по количеству заболевших коронавирусом у Московской области с показателем 2 536. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1 869 инфицированными.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавируса зарегистрировали во всех в 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 12,1 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. За сутки также зафиксировали 737 летальных исходов, что является максиму с начала пандемии, а полностью выздоровели 18 411 человек.

Таким образом, по состоянию на вторник, 6 июля, общее число заразившиеся коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 658 672 человек. Жертвами вируса стали 139 316 заболевших, а полностью выздоровели 5 101 852 пациента.