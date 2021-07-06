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Происшествия6 июля 2021 11:18

ФСБ перехватила во Владивостоке 3 тонны креветки

Также среди изъятых биоресурсов оказался незаконно выловленный гребешок, краб-стригун опилио и краб камчатский в замороженном виде
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Сотрудниками погрануправления ФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность по переработке незаконно добытых морских биоресурсов.

Сотрудниками погрануправления ФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность по переработке незаконно добытых морских биоресурсов.

Сотрудниками погрануправления ФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность по переработке незаконно добытых морских биоресурсов. Операция прошла во Владивостоке.

- В нежилом строении, а также в припаркованном рядом автомобиле обнаружено и изъято около 3 тонн морских биоресурсов различного видового состава (креветка, гребешок, краб-стригун опилио, краб камчатский) в замороженном виде. По предварительной оценке, стоимость изъятого превышает 2 миллиона рублей, - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники ФСБ России инициировали разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

ФСБ перехватила во Владивостоке 3 тонны креветки