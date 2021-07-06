ФАС объяснила порядок регулирования цен на социально значимые продукты Фото: Евгения ГУСЕВА

Предельные розничные цены могут устанавливаться в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного российского региона рост розничных цен на продукты составляет 10 процентов и более. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.

Как сообщили в ведомстве, правительство вправе применять регулирование цен на социально значимые продукты в соответствии с механизмами, предусмотренными постановлением кабмина от 15 июля 2010 года. Данным документом был определен перечень отдельных видов социально значимых продуктов первой необходимости, в отношении которых могут быть установлены предельно допустимые розничные цены, а также утверждены правила их установления.

«Так, предельные розничные цены могут устанавливаться в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ или территориях субъектов РФ рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора», - говорится в заявлении пресс-службы.

Уточняется, что для стабилизации потребительских цен на социально значимые продовольственные товары применяют такие меры, как соглашения по сдерживанию цен между производителями и торговыми сетями, повышенные ставки вывозных таможенных пошлин, субсидирование производителей и меры антимонопольного регулирования.