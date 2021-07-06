Инструктор МЧС рассказал о шансах пассажиров пропавшего Ан-26 выжить

Инструктор рассказал о шансах найти людей с пропавшего Ан-26 живыми Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Шансы на спасение у пассажиров пропавшего Ан-26 остаются. Даже если самолет приземлится на воду, люди, успевшие надеть спасательные жилеты или найти плавательное средство, смогут около четырех часов оставаться наплаву и ждать помощи спасателей. Об этом рассказал инструктор по выживанию МЧС России Михаил Макей.

Эксперт отметил, что температура воды в Охотском море сейчас достигает 15-18 градусов. Таким образом, время безопасного нахождения на поверхности составляет около 3,5-4 часов.

«Великий путешественник-исследователь Ален Бомбар, который пересек Атлантический океан на резиновой шлюпке в одиночку говорил, что жертв легендарных кораблекрушений, которые погибли преждевременно, убили не море, не голод, не жажда, а чувство страха. Он имел в виду, что человека убивает страх, он начинает думать, что наступил конец, и перестает бороться», — цитирует инструктора телеканал «360».

Инструктор добавил, что в случае падения на воду, спасти жизнь могут обычные обломки самолета. Человек способен продержаться на них некоторое время и дождаться помощи.

«Тут стратегия выживания должна быть статическая, нужно оставаться на месте и ждать, пока придут на помощь. Сейчас все перелеты, все перемещения отслеживаются, помощь в любом случае придет», — добавил Макей.

Ранее после пропажи Ан-26 с радаров спасатели зафиксировали слабый радиосигнал в Охотском море. Эксперты предположили, что самолет мог упасть на воду, передает «Свободная пресса».

Однако позже эта информация не подтвердилась. В МЧС сообщили, что пока не могут установить местонахождение самолета, его поиски продолжаются, передает RT.