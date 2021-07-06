Летчик-испытатель исключил проблему с техникой на борту пропавшего Ан-26

Летчик исключил проблему с техникой у пропавшего на Камчатке Ан-26 Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Пропавший на Камчатке самолет Ан-26 перевозил 26 человек, а значит его загрузка составила только около двух тонн, при максимуме – пять тонн. В таких условиях даже при отказе одного из двигателей самолет смог бы без проблем совершить посадку. Такие мнение выразил летчик-испытатель и эксперт в области авиации Анатолий Кнышов.

Специалист напомнил, что Ан-26 разрабатывался как военный самолет для перевозки пассажиров и грузов и считается очень надежной моделью.

«Это двухдвигательный самолет. Даже при отказе одного двигателя с загрузкой в 26 человек он мог продолжать полет до пункта назначения. Самолет надежный, проверенный временем», — цитирует Кнышова телеканал «360».

Напомним, ранее Росавиация заявила о сложный метеоусловиях в районе пропажи самолета Ан-26. Эксперты отметили, что в регионе наблюдается плотный туман и низкая облачность, пишут «Известия».

Добавим, после пропажи Ан-26 с радаров в Камчатском крае открывалась горячая линия. Родственники пассажиров могут обраться по номеру 8 415 433-14-52 и задать любые вопросы, специалисты расскажут им актуальную информацию о поисках воздушного судна, пишет Life.ru.