Глава авиакомпании и Росавиация подтвердили обнаружение обломков Ан-26 на Камчатке Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Обломки пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 обнаружены. Данную информацию подтвердил глава авиакомпании«Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров, уточнив, что по предварительным данным воздушное судно могло врезаться в скалу.

«Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать», - приводит ТАСС слова главы авиакомпании.

Информацию о нахождение обломков лайнера подтвердили и в Росавиации.

В МЧС подтвердили информацию, что обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. В ведомстве сообщили, что к месту направлены спасатели в количестве 26 человек на вездеходах. Продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом.

По предварительным данным, выживших при крушении нет.

Напомним, самолет Ан-26 перестал выходить на связь в районе Паланы при снижении для посадки утром во вторник, 6 июля. Как сообщалось, во время полета экипаж воздушного судна не подавал сигналов бедствия и не информировали ни о каких проблемах на борту. На борту находились 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.