Умер Дживан Гаспарян, мастер игры на дудуке

Дживан Гаспарян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 92 лет из жизни ушел известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. О смерти артиста во вторник, 6 июля, сообщил его внук Дживан Гаспарян-младший.

«Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром», - написал на своей странице в Facebook внук знаменитого мастера игры на скрипке.

Дата прощания и похорон артиста пока неизвестна.

Дживан Гаспарян был одним из самых известных дудукистов в мире. Именно он написал музыку к таким фильмам, как «Последнее искушение Христа», «Ворон», «Онегин», «Гладиатор». За саундтрек к последнему в 2001 году артист получил награду «Золотой глобус».

Гаспарян играл с «Кронос-квартетом», Ереванским и Лос-Анджелесским симфоническими оркестрами, а также записывал пластинки со многими известными исполнителями В последнее время известный артист жил в Соединенных Штатах.