Не менее 150 человек стали жертвами перестрелок в США в День независимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере 150 человек стали жертвами перестрелок в США в минувшие длинные выходные, когда американцы отмечали День независимости (4 июля). В эти дни зафиксировали свыше 400 инцидентов со стрельбой.

Как передает телекомпания CNN со ссылкой на данные исследовательской группы Gun Violence Archive, отслеживающей случаи насилия в США, в последние полтора года отмечается рост насильственных преступлений в большинстве городов страны, а особенно с применением огнестрельного оружия.

Уточняется, что в Нью-Йорке в период со 2 по 4 июля зарегистрировали 21 насильственный инцидент, жертвами которого стали 26 человек. Этот показатель ниже, чем за тот же период прошлого года, когда в ходе 25 инцидентов со стрельбой в этом городе ранения получили 30 человек, однако в целом в Нью-Йорке отмечен рост насилия с применением огнестрельного оружия «до уровней, не регистрировавшихся там многие годы». В этом году этот показатель увеличился на 40 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года: 885 жертв 767 инцидентов.

Главный комиссара городского управления полиции Чикаго Дэвид Браун сообщил, что минувшие выходные в Чикаго выдались «самыми сложными в году», поскольку в городе зафиксировали 83 огнестрельных ранения, 14 из которых оказались смертельными. Среди погибших две девочки пяти и шести лет.