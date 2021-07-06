Путин: власти будут решать проблемы качества воздуха в городах Кузбасса

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти будут решать проблемы качества воздуха в городах Кузбасса, где остро стоят вопросы экологии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса», - заявил российский лидер во вторник, 6 июля, на торжествах по случаю 300-летия образования Кузбасса.

Путин напомнил, что Новокузнецк входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться, по меньшей мере, на 20 процентов.

«Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят также остро», - отметил глава государства.

Напомним, в России планируют создать систему для онлайн-мониторинга экологической ситуации к 2024 году. Как ранее сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, в Сибири уже усилили личный состав лабораторий природоохранных ведомств.