Опрос: 28% россиян пойдут на свидание только с тем, кто привился или переболел COVID-19
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Более четверти россиян (28 процентов) готовы пойти на свидание только с тем, кто уже вакцинировался от коронавируса или же переболел и имеет антитела. Об этом говорят результаты опроса, который провела «Лаборатория Каперского».
Согласно приведенным данным, почти половина пользователей приложений для знакомств (45 процентов) так и продолжают общение в виртуальном пространстве, тогда как до прошлом года онлайн-знакомства в 76 процентах случаев продолжались личными встречами.
«Пандемия внесла свои коррективы: люди стали более осторожными в том, что касается поиска пары в интернете», - заявляют авторы исследования.
Кроме опасности заражения коронавирусом, от личных встреч пользователей останавливают другие опасения. Так больше половины (64 процентов) респондентов сообщили о своем страхе, что человек окажется не тем, за кого выдавал себя в Сети. Еще 35 процентов сообщили, что опасаются преследования.
Исследование проводилось в июне 2021 года среди 18 тысяч пользователей приложений для знакомств.