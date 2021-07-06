Опрос: 28% россиян пойдут на свидание только с тем, кто привился или переболел COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более четверти россиян (28 процентов) готовы пойти на свидание только с тем, кто уже вакцинировался от коронавируса или же переболел и имеет антитела. Об этом говорят результаты опроса, который провела «Лаборатория Каперского».

Согласно приведенным данным, почти половина пользователей приложений для знакомств (45 процентов) так и продолжают общение в виртуальном пространстве, тогда как до прошлом года онлайн-знакомства в 76 процентах случаев продолжались личными встречами.

«Пандемия внесла свои коррективы: люди стали более осторожными в том, что касается поиска пары в интернете», - заявляют авторы исследования.

Кроме опасности заражения коронавирусом, от личных встреч пользователей останавливают другие опасения. Так больше половины (64 процентов) респондентов сообщили о своем страхе, что человек окажется не тем, за кого выдавал себя в Сети. Еще 35 процентов сообщили, что опасаются преследования.

Исследование проводилось в июне 2021 года среди 18 тысяч пользователей приложений для знакомств.