Липецким аграриям выделят гранты на развитие семейных ферм

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Гранты на развитие семейных ферм крестьянских хозяйств распределялись на конкурсной основе. В управление сельского хозяйства Липецкой области поступили более двух десятков заявок. После тщательного их изучения и личного собеседования со всеми претендентами на получение господдержки, члены конкурсной комиссии приняли решение о выделении грантов семи претендентам из семи районов Липецкой области.

Главное направление развития крестьянско-фермерских хозяйств - разведение молочного и мясного крупного рогатого скота. Однако уже существуют проекты по разведению осетров, развитию мясного овцеводства и выращиванию зерновых культур. Одно из крестьянско-фермерских хозяйств, которое получило грант, начнёт производить козье молоко и сыр.

«Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области», – прокомментировал пристальное внимание властей региона к развитию семейного предпринимательства в сельскохозяйственной сфере руководитель региона Игорь Артамонов.

Также глава области отметил, что поддержка малых, семейных фермерских хозяйств способствует не только развитию агробизнеса , но и созданию новых рабочих мест, а значит – росту занятости селян и развитию сельских территорий в целом.

Следующим этапом конкурсного распределения грантов станет выделение средств сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Для поддержки средствами из бюджета отобраны семь претендентов.