ФСБ России с поличным задержала консула Эстонии при получении секретных данных

Сотрудники ФСБ России с поличным задержали консула Эстонии при получении секретных данных Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники ФСБ России с поличным задержали эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении секретных материалов от россиянина.

- Федеральной службой безопасности РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте, — цитирует сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ "Интерфакс".

В Центре добавили, что подобные действия не совместимы с дипломатическим статусом и носят явный недружественный характер к России. К дипломату применят меры в соответствии с международным правом.

В апреле 2021 года Федеральная служба безопасности задержала украинского дипломата. Сообщалось, что консула взяли с поличным во время получения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.