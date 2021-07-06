США вывели более чем 90% своих войск из Афганистана

Соединенные Штаты вывели более чем 90% своих войск из Афганистана Фото: REUTERS

Центральное командование ВС США сообщило, что Соединенные Штаты вывели более чем 90% своих войск из Афганистана.

- Процесс вывода войск продолжается. Согласно оценке Центрального командования, мы завершили процесс вывода более чем на 90%, — гласит текст сообщения.

Также отмечается, что подобные данные больше не будут публиковаться, чтобы обеспечить безопасность личного состава.

С момента принятия решения о выводе войск Пентагон совершил 984 рейса военно-транспортных самолетов C-17. Более 17 тысяч единиц военной техники было передано Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения.

25 апреля 2021 года Соединенные Штаты Америки и НАТО начали вывод войск с ряда баз в Афганистане. Об этом сообщал командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер. Он добавил, что все базы, где находились армии США и альянса, передадут вооруженным силам Афганистана.