В МИД Эстонии назвали провокацией задержание консула в Санкт-Петербурге

МИД Эстонии назвал провокацией задержание консула в Санкт-Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик считает провокацией задержание консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге.

По ее мнению, обвинения против дипломата безосновательны, а улики были якобы сфальсифицированы.

- Это еще очередной пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседями, — цитирует Леммик местное издание Delfi.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны добавила, что Эстония осуждает подобную провокацию.

Напомним, во вторник, 6 июля, сотрудники Федеральной службы безопасности России с поличным задержали эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении секретных материалов от россиянина. В ведомстве заявили, что подобные действия не совместимы с дипломатическим статусом и носят явный недружественный характер к России. К дипломату применят меры в соответствии с международным правом.