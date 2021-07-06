Россия и США на следующей неделе обсудят кибератаки вирусами-вымогателями

РФ и Соединенные Штаты ведут переговоры по кибербезопасности на экспертном и высоком уровнях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме сообщили, что Россия и Соединенные Штаты Америки ведут переговоры по кибербезопасности на экспертном уровне. Они продолжатся на следующей неделе.

- С момента встречи президента Байдена и президента Путина мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей, — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, диалог между двумя странами ведется и на высоком уровне, отметили в администрации американского лидера Джозефа Байдена.

В середине июня 2021 года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия уже много лет призывает США начать диалог о кибербезопасности, однако Вашингтон постоянно отказывается от переговоров, продолжая обвинять Москву. Как отметил глава государства, "вместо того, чтобы собачиться, ругаться и искать виновных", лучше объединиться.