Каскадер Марат Канкадзе: Мотоциклисты - более осознанные водители, чем автомобилисты

Мотоциклисты, как правило, более ответственные и внимательные водители, чем автомобилисты. Такое мнение выразил каскадер, мотоциклист, руководитель собственной мотошколы Марат Канкадзе в эфире программы «Россия в движении» на радиостанции «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что в отличие от автолюбителей мотоциклисты всегда собраны, следят за дорогой. К примеру, сложно представить водителя мотоцикла, пишущего СМС, а вот водителя авто – можно. «Мотоциклисты, на самом деле, сильно отличаются от водителей автомобилей, осознанные мотоциклисты, потому что они полностью сконцентрированы. Они не СМСят, они не разговаривают с пассажиром на соседнем сидении», - заявил эксперт во время программы «Россия в движении».

Также Канкадзе добавил, что мотоцикл неправильно называть более опасным средством передвижения, чем, например, автомобиль. Ведь очень много зависит именно от навыков водителя и его ответственности.

«Я не согласен с мнением, что мотоциклом сложно управлять, перестраиваться и так далее. Просто мастерством надо владеть, уметь понимать, на какой скорости можно перестроиться», - отметил каскадер.

Мотоэксперт добавил, что мотоциклист на постоянной основе должен считывать трафик, и в этом случае он всегда успеет затормозить или перестроиться, что поможет избежать аварии или других ДТП.

«То, что они (мотоциклисты – прим. ред.) полностью сконцентрированы на том, что они делают, это их значительно отличает от автомобилистов сейчас. Эти люди, они собраны, они не могут отвлекаться», - подчеркнул Канкадзе.

При этом отвлечь мотоциклиста при движении может тот же навигатор или звонок на телефон, поэтому во время движения мотоэксперт рекомендует отказаться от гаджетов и даже от наушников.

Марат Канкадзе заявил, что в мотошколах, да и в автошколах, будущим водителям всегда внушают важность дисциплины, важность концентрации за рулем. При этом человек с опытом и со стажем не должен расслабляться и думать, что теперь он может все. Важно на постоянной основе понимать, что любое отвлечение на дороге может привести к страшным последствиям.