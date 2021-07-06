Минтруд: Повышение МРОТ с 2022 года коснется 4,7 млн россиян

В Минтруде рассказали, что повышение МРОТ с 2022 года коснется 4,7 млн россиян Фото: Артем КИЛЬКИН

Минтруд России сообщил, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей с 2022 года коснется около 4,7 миллиона россиян.

- Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", установив МРОТ с 1 января 2022 г. в сумме 13 617 рублей в месяц, что составляет 42% величины медианной заработной платы за 2020 год (32 422 рубля, по данным Росстата), — гласит текст пояснительной записки к проекту закона.

Также отмечается, что принятие закона повысит заработную плату 4,7 миллиона российских работников.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко поддержала предложения ведущего программы "60 минут" Евгения Попова удвоить минимальный размер оплаты труда и проиндексировать выплаты работающим пенсионерам. Как отметила сенатор, повышение МРОТ и пенсий позволят повысить уровень благосостояния россиян, поэтому этот вопрос требует постоянного внимания.