Россия призвала возобновить переговоры по иранской ядерной сделке

Постпред РФ в Вене призвал возобновить переговоры по иранской ядерной сделке

Постпред России в Вене Михаил Ульянов призвал возобновить переговоры по иранской ядерной сделке на фоне сообщений о планах Ирана производить обогащенный до 20% металлический уран.

- МАГАТЭ сообщило, что Иран переходит к производству металлического урана с обогащением до 20%. США в свою очередь продолжают политику максимального давления (предыдущего президента) Дональда Трампа. Единственный выход из этого порочного круга - безотлагательное возобновление венских переговоров и полное восстановление СВПД, — написал Ульянов у себя в Twitter.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает любые попытки сорвать переговоры Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по рассмотрению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене.