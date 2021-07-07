Bloomberg: Связанные с Россией хакеры взломали сервера Нацкомитета Республиканской партии США

Агентство Bloomberg утверждает, что за атакой могут стоять хакеры, связанные с Россией Фото: REUTERS

Очередной хакерской атаке подверглись сервера Национального комитета Республиканской партии США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные источники, утверждающие, что за этим взломом могут стоять хакеры, связанные с Россией.

По данным собеседников издания, компьютерные сети американских республиканцев были взломаны на прошлой неделе, а кибератаку осуществили участники группировок APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны с российской Службой внешней разведки. При этом агентство подчеркивает, то информации р том, что злоумышленники получили доступ к каким-либо секретным данным или похитили конфиденциальные сведения, пока нет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg сообщило, что международная компания Kaseya подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя, и злоумышленники требуют за доступ к заблокированным ими данным выкуп в размере 44,9 тысяч долларов. Тогда издание тоже утверждало, что за атакой стоят хакеры из России.