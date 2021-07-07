В Тбилиси завершились митинги в поддержку и против ЛГБТ

Митингующие заняли площадь перед парламентом в Тбилиси, полиция пытается урегулировать ситуацию без применения силы Фото: REUTERS

Во вторник, 6 июля, в Тбилиси сторонники ЛГБТ-сообществ организовали митинг «За свободу» в поддержку сексменьшинств на проспекте Руставели в центре грузинской столицы, в то же время защитники традиционных ценностей заняли площадь перед зданием парламента и тоже устроили собственную акцию против ЛГБТ. К этому часу обе демонстрации завершены.

«Полиция делает все возможное, чтобы урегулировать ситуацию без применения силы. Мы делаем все возможное, чтобы участники двух акций покинули территорию возле парламента в мирной обстановке», - заявил журналистам начальник патрульной полиции Важа Сирадзе.

Однако без беспорядков не обошлось. Так, агрессивно настроенные противники ЛГБТ прорвались сквозь оцепление правоохранителей к зданию парламента на проспекте Руставели, сняли с флагштока флаг Евросоюза и сожгли, а вместо него установили грузинский флаг, сообщает агентство Sputnik – Грузия.