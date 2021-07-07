Научный журнал Nature подтвердил безопасность и эффективность «Спутника V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известный научный журнал Nature выпустил обзор на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Статья, опубликованная в среду, 7 июля, подтверждает эффективность и безопасность препарат.

Автор материала напомнила, что российская вакцина использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа коронавируса в клетки человеческого организма. При этом в отличие от зарубежных вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, «Спутник V» использует разные аденовирусы.

- У двух аденовирусов, использованных при создании вакцины, разные методы введения своего генетического материала в клетки организма. Это повышает вероятность успешной доставки вирусного генетического материала, - объяснил исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш.

В статье Nature отмечается также, что в отличие от аналогичных векторных вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, после применения которых зарубежные специалисты фиксировали случаи тромбоза, ни одно из государств, где применялся «Спутник V», не сообщало о подобных побочных эффектах.

Как писал сайт kp.ru, в феврале текущего года статью о российской вакцине от коронавирусной инфекции также выпустил известный медицинский журнал The Lancet. В материалах издания подтверждается безопасность препарата и его эффективность.