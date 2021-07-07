Три человека взяты в заложники в отделении банка в Тюмени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тюмени захвачено отделение Сбербанка. В настоящее время в заложниках находятся три человека. Об этом в среду, 7 июля, пишет издание РИА Новости, ссылаясь на информацию экстренных служб города.

Около 50 человек эвакуировали из жилого дома в Тюмени, на первом этаже которого захвачен офис банка.

- В 7:20 по московскому времени в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы деньги. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено, люди из зданий, расположенных рядом, эвакуированы, - говорится в сообщении УМВД.

В отделение для переговоров уже зашли сотрудники банка, силовики находятся в режиме готовности. Захвативший заложников требует выкуп. В отделение для переговоров уже зашли сотрудники банка, силовики находятся в режиме готовности. Захвативший заложников требует выкуп в 15 миллионов рублей. С мужчиной, захватившим банк, уже начались переговоры. До этого его удалось убедить отпустить посетителей банка и большинство сотрудников.