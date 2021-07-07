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Происшествия7 июля 2021 10:21

Установлена личность мужчины, захватившего в заложники сотрудников банка в Тюмени

32-летний Александр Гриченко сам признался, что состоит на учете у психиатра
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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В Сети появилось видео с места захвата банка в Тюмени

В Сети появилось видео с места захвата банка в Тюмени

Фото: Кадр видео

Установлена личность захватчика тюменского банка. Им оказался 32-летний Александр Гриченко. Задержанный мужчина признался, что состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом пишет Life.ru.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина с рюкзаком вошел в отделение Сбербанка и потребовал 15 миллионов рублей. Посетитель предупредил, что у него при себе есть «опасный предмет».

Сотрудники банка согласились пойти на переговоры с преступником, благодаря чему их офиса удалось вывести всех клиентов и большинство работников.

В это время прибывшие стражи порядка оцепили место происшествия и эвакуировали жителей ближайшего дома.

Во время переговоров администрация Сбербанка приняла решение выдать захватчику требуемую сумму. Однако после этого преступника сразу удалось задержать.

Во время операции никто не пострадал.

Три человека взяты в заложники в отделении банка в Тюмени