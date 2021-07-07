Установлена личность мужчины, захватившего в заложники сотрудников банка в Тюмени

В Сети появилось видео с места захвата банка в Тюмени Фото: Кадр видео

Установлена личность захватчика тюменского банка. Им оказался 32-летний Александр Гриченко. Задержанный мужчина признался, что состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом пишет Life.ru.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина с рюкзаком вошел в отделение Сбербанка и потребовал 15 миллионов рублей. Посетитель предупредил, что у него при себе есть «опасный предмет».

Сотрудники банка согласились пойти на переговоры с преступником, благодаря чему их офиса удалось вывести всех клиентов и большинство работников.

В это время прибывшие стражи порядка оцепили место происшествия и эвакуировали жителей ближайшего дома.

Во время переговоров администрация Сбербанка приняла решение выдать захватчику требуемую сумму. Однако после этого преступника сразу удалось задержать.

Во время операции никто не пострадал.