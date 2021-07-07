Зеленский заявил о возможности создания альтернативы "Нормандскому формату"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность создания еще одного формата по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «Нормандской четверкой» (Украина, Россия, Германия, Франция).

По словам украинского лидера, сегодня в «Нормандском формате» идёт «пробуксовка», поэтому необходимо, чтобы к процессу урегулирования конфликта на Донбассе присоединились страны, «мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россиию». Как он считает, это будет означать окончание войны на Украине.

«Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри "нормандского", это может быть еще один параллельный формат», - сказал глава незалежной в ходе брифинга в Вильнюсе.

При этом, как он отметил, от количества форматов качество меняется не будет, и если Москва «захочет закончить войну, она ее закончит, несмотря на количество дополнительных стран и форматов».

Кроме того, украинский лидер сообщил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель намерен обсудить вопросы безопасности и проект газопровода «Северный поток – 2».