Программисты стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в России

Программисты стали самыми высокооплачиваемыми работниками Фото: Андрей КОПАЛОВ

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в июле в российских регионах. Оказалось, что безусловными лидерами стали специалисты отрасли IT.

Так, например, в Москве ректутеры готовы пригласить специалиста на позицию java-разработчика с зарплатой до 350 тысяч в месяц. Столько же готовы платить работодатели NodeJS-разработчику в Санкт-Петербурге.

Ведущему программисту «1С» в Екатеринбурге предлагают работу с доходом до 200 тысяч рублей в месяц. А в Уфе разработчику «1С» обещают оклад в 150 тысяч рублей, передает RT со ссылкой на исследование портала Superjob.

В топ самых высокооплачиваемых специализаций вошли также врачи. Так, в северной столице психиатру-наркологу готовы предложить до 250 тысяч рублей в месяц. А врачу-флебологу в Воронеже – 150 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что в рейтинг вошли также инженеры, менеджеры по продажам и дизайнеры.

Ранее эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке. Лидерами стали менеджер по продукту с зарплатой 300 тысяч рублей в месяц, backend-разработчик с доходом 280 тысяч и ведущий специалист по защите информации с зарплатой до 201 тысяч в месяц, передает телеканал «360».

Напомним, ранее Министерству труда предложили платить работодателям субсидии за трудоустройство безработных выпускников. Самой уязвимой категорией были признаны выпускники вузов этого года, а также молодые специалисты окончившие обучение перед пандемией, пишет ФАН.