Центр кибербезопасности: хакеры совершали атаки на РФ в основном из США, Германии и Нидерландов Фото: REUTERS

В прошлом году большинство кибератак на российскую инфраструктуру совершались с территории США, Германии и Нидерландов. Такую статистику привел замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

По его словам, НКЦКИ отвечает в рамках сотрудничества на все поступившие запросы о помощи, но многие иностранные государства - участники сети контактных пунктов не обращаются к России с запросами о пресечении вредоносной деятельности, а также не отвечают на соответствующие обращения РФ.

«Например, Национальная группа реагирования на компьютерные инциденты Германии, которая обязана выполнять функции единого контактного пункта, сняла с себя эти обязанности и предложила России решать все вопросы напрямую с провайдерами», - рассказал в ходе «Инфофорума» в Сочи.

Мурашов отметил, что при этом продолжают звучать безосновательные обвинения в адрес РФ о причастности к хакерским атакам, а также деятельность по киберзащите стала слишком политизированной.

Замдиректора НКЦКИ уточнил, что международное сотрудничество центра позволило пресечь в других странах около 69 тысяч источников вредоносной активности, а по запросам партнеров российская сторона остановила опасную для них деятельность более 9 тысяч источников, находящихся на территории России. Как он отметил, эти данные говорят о том, что не РФ является главным источником угрозы для информационных пространств других государств.