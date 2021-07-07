Депутат Морозов прокомментировал идею ограничить полномочия депутатов двумя сроками

В Госдуме прокомментировали идею ограничить полномочия депутатов и сенаторов двумя сроками Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Морозов прокомментировал предложение ограничить полномочия депутатов и сенаторов в России двумя сроками.

«Количество сроков, количество раз, на которые избирается человек, — прерогатива тех, кто наделяет этого человека такими полномочиями... Поэтому в отношении депутатов это абсолютно неверная процедура, потому что депутат — вопрос доверия граждан. Это вопрос работы политических партий и структур, когда они формируют список и решают вопрос: нужен или не нужен им тот или иной депутат. Они смотрят на эффективность и результат и исходят из интересов избирателей своей политической партии», - цитирует политика RT.

Политик добавил, что такая инициатива могла бы быть уместна в случае с назначаемыми лицами. Он напомнил, что ранее такая система уже использовалась.

«Скажем, у нас был период назначаемых губернаторов, и вот тогда тема обсуждения количества сроков могла бы быть поднята. Это действительно элемент ротации, потому что это рукотворная история», - добавил Морозов.

Ранее идею ограничить депутатов и сенаторов только двумя сроками озвучил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Добавим, ранее сообщалось, что сентябрьские выборы в Госдуму будут идти три дня. Голосование продлится с 17 по 19 сентября, перелает телеканал «360».

Российский сенатор Андрей Клишас пообещал, что предстоящие выборы пройдут в атмосфере доверия к результатам и будут соответствовать всем международным нормам.

«Попытки вмешиваться, безусловно, будут, но закон написан так, что любое вмешательство в избирательный процесс из-за рубежа будет для общества очевидно. Никому тайно повлиять на выборы не удастся», — цитирует сенатора ФАН.