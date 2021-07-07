Правительство Японии может ввести в Токио режим ЧС из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Японии рассматривает вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в Токио.

Напомним, правительство Японии уже вводило режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хёго. ЧС действовало в период с 25 апреля по 11 мая текущего года.

Как уточняется, с начала пандемии в Японии выявили 811 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 776 490 человек смогли полностью излечиться.