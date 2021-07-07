На Украине построили храм из пенопласта. Фото: Херсонская епархия Православной церкви Украины (ПЦУ) Фото: Facebook

Херсонская епархия так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) возвела церковь из пенопласта.

Как уточняется, на возведение храма без каких-либо подъемных кранов и другой строительной техники ушло всего несколько часов, а купол был установлен вручную.

В епархии отметили, что этот храм строят по «современной технологии», то есть из специального пенопласта, который позже покроют твердой цементной оболочкой. В ПЦУ подчеркнула, что это очень удобно в силу легкости конструкции и ее дешевизны, а также заявили, что если такая технология себя оправдает, то возводить подобные сооружения будут чаще.

«В техническом плане для епархии это можно считать пилотным проектом. Если в будущем технологии себя оправдает, как вариант, можно будет строить такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения», - сообщили в ПЦУ.

В епархии не уточнили стоимость нового храма, однако сообщили, что его возвели за счет неравнодушных граждан.