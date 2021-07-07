Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире7 июля 2021 13:38

На Украине построили храм из пенопласта

Херсонская епархия заявила, что если такая технология себя оправдает, то возводить подобные сооружения будут чаще
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Украине построили храм из пенопласта. Фото: Херсонская епархия Православной церкви Украины (ПЦУ)

На Украине построили храм из пенопласта. Фото: Херсонская епархия Православной церкви Украины (ПЦУ)

Фото: Facebook

Херсонская епархия так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) возвела церковь из пенопласта.

Как уточняется, на возведение храма без каких-либо подъемных кранов и другой строительной техники ушло всего несколько часов, а купол был установлен вручную.

В епархии отметили, что этот храм строят по «современной технологии», то есть из специального пенопласта, который позже покроют твердой цементной оболочкой. В ПЦУ подчеркнула, что это очень удобно в силу легкости конструкции и ее дешевизны, а также заявили, что если такая технология себя оправдает, то возводить подобные сооружения будут чаще.

«В техническом плане для епархии это можно считать пилотным проектом. Если в будущем технологии себя оправдает, как вариант, можно будет строить такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения», - сообщили в ПЦУ.

В епархии не уточнили стоимость нового храма, однако сообщили, что его возвели за счет неравнодушных граждан.

В Херсоне возвели храм из пенопласта