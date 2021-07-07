Академик РАН рассказал, когда у детей формируется предрасположенность к заболеваниям

Назван возраст, когда у детей формируется предрасположенность к болезням Фото: Евгения ГУСЕВА

В группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний оказались подростки. Об этом рассказал академик РАН, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков. Он отметил, что педиатры ведут детей только до 14 лет, а затем тинейджеры оказываются предоставлены сами себе, из-за чего порой происходит упущение той или иной болезни.

«Достаточно высокий уровень гипертонии у молодых людей 15−16 лет. К сожалению, это поколение у нас потеряно. С одной стороны, педиатры занимаются более младшим возрастом от 0 до 10−13 лет. К взрослым врачам начинают ходить с 18 лет. В редчайших случаях с 16-ти лет. И вот этот вот временной период между 14 и 16−17 — это практически потерянное поколение, потому что в это время как раз формируется предрасположенность к болезням, формируется начало болезней», - цитирует академика «Ридус».

Однако врач успокоил, что в раннем возрасте болезнь можно не только выявить, но и развернуть вспять. Ведь организм еще продолжает формироваться. При этом часто достаточно сменить образ жизни, и тогда медикаменты даже не пригодятся.

«Замок на холодильник в восемь вечера. Прогулка перед сном километров пять-шесть с хорошим темпом, занятия спортом — самые банальные и скучные вещи, являются наиболее действенными в этом возрасте», - добавил кардиолог.