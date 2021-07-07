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Общество7 июля 2021 14:37

Путин поручил до 1 августа 2021 решить вопрос ежемесячных выплат на детей

Российский лидер поручил обеспечить организацию работы горячей линии по данному вопросу
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа текущего года реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», - сказано в перечне поручений.

Глава государства также поручил обеспечить реализацию мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по данному вопросу. Кроме того, правительству поручено провести мониторинг региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов, которые касаются назначения и осуществления данных выплаты.

Напомним, 10 марта, российский лидер подписал указ о ранжировании выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Как сказано в документе, выплаты могут быть назначены в размере 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по конкретному региону РФ.