Путин поручил до 1 августа 2021 решить вопрос ежемесячных выплат на детей

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа текущего года реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», - сказано в перечне поручений.

Глава государства также поручил обеспечить реализацию мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по данному вопросу. Кроме того, правительству поручено провести мониторинг региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов, которые касаются назначения и осуществления данных выплаты.

Напомним, 10 марта, российский лидер подписал указ о ранжировании выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Как сказано в документе, выплаты могут быть назначены в размере 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по конкретному региону РФ.