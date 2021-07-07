Собянин назвал «астрономическим» число привившихся за сутки в Москве

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число вакцинированных от коронавирусной инфекции жителей Москвы за последние сутки составило 105 тысяч человек. Об это сообщил мэр столицы Сергей Собянин, назвав это «астрономической суммой».

«За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тысяч, это астрономическая сумма. И, конечно, это требует ввода дополнительных мощностей», - заявил глава города на открытии нового центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники».

Собянин сообщил, что новый центр вакцинации в «Лужниках» является одним из крупнейших в мире. По его словам, этот пункт сможет принять около 15 тысяч человек в день, а недавно открытый пункт вакцинации в Гостином дворе принимает в 2,5 раза меньше граждан.

Московский мэр уточнил, что в новом центре вакцинации будут в основном прививать мигрантов, однако отметил, что «по большому счету, никому из желающих москвичей не будет отказано, которые придут сюда на вакцинацию».