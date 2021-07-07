Врачи планируют вывести Петра Мамонова из искусственной комы

Петра Мамонова планируют вывести из комы Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В среду, 7 июля, врачи попытаются вывести из искусственной комы Петра Мамонова. Об этом рассказала супруга музыканта. Она также добавила, что состояние ее мужа остается тяжелым, но врачи делают все возможно для его выздоровления.

Ольга Мамонова также поблагодарила медиков, сравнив их труд с подвигом ликвидаторов в Чернобыле.

«Идут настоящие военные действия. И они — не солдаты, гражданские люди самой мирной профессии, врачи — подставляют себя под смертельную атаку. Свои здоровье и жизнь, мало того, жизнь и здоровье своих близких. Они героические просто. Я теперь по-другому смотрю на мир. Волонтёры лезут в это пекло, как в Чернобыле». – цитирует Ольгу Мамонову RT.

Жена музыканта сравнила пандемию с войной и заявила, что в скором времени намерена сделать прививку, чтобы минимизировать риски.

Напомним, 70-летний Петр Мамонов попал в Коммунарку с коронавирусом 27 июня. С начала июля он подключен к ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как стабильное тяжелое, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».