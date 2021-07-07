Пульмонолог рассказал, как можно привить 80% россиян

Пульмонолог объяснил, как можно привить 80% россиян Фото: Shutterstock

Поручение премьера Михаила Мишустина по доведению коллективного иммунитета россиян до уровня 80–90% — это правильное решение. При текущих темпах вакцинации, такого показателя можно будет достичь примерно за 200 дней. Об этом заявил врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

«Насколько мне известно, сейчас скорость вакцинации выросла и мы делаем около полумиллиона вакцин в сутки. Соответственно, если мы на этой скорости будем оставаться, то [достижение обозначенного показателя] займёт порядка 200 дней. Достаточно долго, на мой взгляд. Скорость вакцинации должна быть увеличена», - цитирует медика NEWS.ru.

Врач добавил, что ускорить процесс вакцинации можно только положительным стимулированием, например, личным примером врачей и чиновников.

«Надо искать какие-то позитивные способы стимулирования (идея с лотереей, например, неплохая) и на личном опыте показывать саму вакцинацию, демонстрируя свой пример гражданской ответственности. Естественно, это должны делать врачи, публичные люди и чиновники», - добавил пульмонолог.

При этом врач напомнил, что добиться показателя вакцинации 80% можно будет только после того, как начнется вакцинация молодежи. Сейчас в стране процент несовершеннолетних – 22%. А это значит, что даже если привить абсолютно каждого взрослого, показатель 80% - недостижим.