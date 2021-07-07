Голикова: рост заболеваемости коронавирусом в России несколько замедлился

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России несколько замедлился. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова, отметив снижение заболеваемости в Москве.

По ее словам, эпидситуация в России «остается напряженной». Она напомнила, что за неделю в стране зарегистрировано 162,4 тысячи случаев заболевания, что на 17% больше, чем на прошлой неделе.

«Но темп прироста замедлился, в прошлые недели - на 20,4%. Снижение видим в Москве, это стало возможным благодаря мерам и вакцинации. Снижение наметилось в Кировской области», - сообщила вице-премьер.

При этом Голикова отметила превышение среднероссийского уровня заболеваемости в 49 регионах. «По-прежнему наибольшая заболеваемость в возрасте от 18 до 49 лет. Показатель тестирования - 339,4 на 100 000 населения», - заявила она, добавив, что ряд российских регионов вводит ограничительные меры, и в 66 субъектах сохраняются ограничительные меры для лиц старшего возраста.

Кроме того, вице-премьер обратила внимание на проведение массовых мероприятий. Как она отметила, в 16 российских регионах не запретили ночные рестораны и массовые мероприятия, и заболеваемость в ряде из них растет быстрее среднероссийского - в Карелии, Туве и Забайкалье.

«Хотела бы обратить внимание глав регионов, что в условиях роста заболеваемости проведение массовых мероприятий несет риски», - подчеркнула она.