Глава Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о начале в регионе ревакцинации от коронавируса

Губернатор Александр Дрозденко рассказал, что уже сделал повторную прививку. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.​

Губернатор Александр Дрозденко объявил о начале в Ленинградской области ревакцинации от COVID-19. Глава региона сообщил, что сам уже сделал повторную прививку, и посоветовал ленинградцам, вакцинировавшимся или переболевшим коронавирусом более шести месяцев назад, последовать его примеру.

- Для меня при принятии любых решений о введении тех или иных ограничений, связанных с противодействием пандемии, абсолютным приоритетом были и остаются жизнь и здоровье ленинградцев, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Точно также сегодня каждый, кто принимает для себя решение - прививаться ему или нет, должен понимать, что на чаше весов - жизнь и здоровье близких, родных людей, собственная жизнь, которая не даётся дважды.

По словам губернатора, введенные в Ленинградской области добровольные ковид-паспорта для предпринимателей и другие меры, стимулирующие вакцинацию, уже доказали свою эффективность. Темпы вакцинации в регионе заметно выросли. При этом ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной. По словам главы Ленобласти, болезнь «молодеет», протекает более стремительно и требует более интенсивного лечения.

Ранее Александр Дрозденко подписал указ о введении в Ленинградской области обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий жителей. Так, до сентября 2021 года руководителям государственных и муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, торговли и транспорта, учреждений культуры, кинотеатров, детских лагерей и детских игровых комнат необходимо вакцинировать не менее 80% сотрудников. Кроме того, до 1 сентября прививки от COVID-19 должны сделать не менее 80% государственных гражданских и муниципальных служащих.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, в регионе готовится новый пакет противоэпидемиологических мер. В области сохранится «принцип светофора», когда все муниципалитеты разделены на «красные», «желтые» и зеленые» зоны в зависимости от степени заболеваемости ковидом. В каждой зоне приняты свои ограничения. В случае улучшения или ухудшения ситуации районы переводятся из одной зоны в другую.