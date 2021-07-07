В НАТО заявили, что реформы Украины не гарантируют вступление в альянс

В НАТО заявили, что украинские реформы не гарантируют вступление в альянс Фото: REUTERS

Специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реформы Украины не гарантируют вступления в Североатлантический альянс.

- Это так не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии, — сказал он во время пресс-конференции в Вильнюсе.

Он добавил, что реформы важны, но выполнения условий для вступления недостаточно. Аппатурай отметил, что не только Киев должен быть готов к членству, но и сам альянс должен быть готов к расширению.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал саммит Североатлантического альянса (НАТО), обвинив его в том, что его представители "не дали ни единого намека" на сроки вступления Киева в альянс. Он также добавил, что Украина предприняла массу усилий, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям.