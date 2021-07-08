Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде возросло до 54

Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Серфсайде Фото: REUTERS

Спасатели, которые работают на месте обрушения жилого дома в американском городе Серфсайд (штат Флорида), извлекли из-под обломков многоэтажки тела еще восьми человек. Таким образом, число погибших возросло до 54, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на брифинге в среду, 7 июля.

«В течение дня спасателям удалось извлечь из-под завалов тела еще восьми человек. Таким образом, число жертв составляет теперь 54», - сказала она.

Даниэлла-Ливайн Кава добавила, что до сих пор остается неизвестной судьба 86 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12-этажное строение в районе 88-улицы и Коллинз Авеню в городе Серфсайд рухнуло в ночь на 24 июня.

В первый же день спасательно-поисковых работ из-под завалов удалось спасти 37 человек. Разбор завалов продолжается, однако шансы найти живых людей спустя десять дней после ЧП практически нет.