Путин поручил решить вопрос с качеством взлетной полосы в аэропорту Кемерово

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с качеством взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту имени А. А. Леонова в городе Кемерово.

Глава государства в ходе совещания с членами правительства накануне отметил, что оценить качество полосы он смог на собственном опыте, когда вылетал из Кемерово после рабочего визита в этот город. По его словам, при взлете ощущались неудобства из-за сильной тряски.

«Вы сказали об аэропорте. Сами там бывали, знаете. Я вчера взлетал – гребенка там на взлетно-посадочной полосе», - сказал президент.

Владимир Путин также уточнил, что о возможных неудобствах его предупредил экипаж «борта номер один».

«Сразу меня там командир предупредил: «Пристегнитесь» - и прочее-прочее. Стюардесса зашла: «Не ставьте стаканы», - приводит слова российского лидера ТАСС.

Президент подчеркнул, что «надо этим заниматься, это серьезный вопрос».

«Ладно я – прилетел, улетел. Не так часто там бываю, а люди-то каждый день летают», - добавил Путин, обращаясь к Хуснуллину.