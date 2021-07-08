Пьяных водителей и неплательщиков алиментов в Ленинградской области отправили на борьбу с борщевиком

В Ленинградской области правонарушителей отправили косить борщевик. Фото: Алексей ФОКИН.

В Ленинградской области нашли оригинальный способ перевоспитания злостных неплательщиков алиментов и водителей, задержанных за езду в нетрезвом виде. Правонарушителей, приговоренных судом к обязательным работам, направили на борьбу с борщевиком. Пьяные водители и недобросовестные отцы уничтожают вредоносное растение в Тельмановском сельском поселении. За сезон им предстоит выкосить около пяти гектаров территорий, засаженных борщевиком.

- В системе наказания за нетяжкие правонарушения предусмотрено назначение обязательных работ по благоустройству. Перечень работ определяет местная администрация. В Тельмановском сельском поселении предложили «подопечным» ФСИН покосить борщевик по берегу реки, там, где по санитарным показаниям нельзя это делать химическим методом, - сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области. - Так, на территории поселения силами правонарушителей, приговоренных к работам за неуплату алиментов или вождение в нетрезвом виде, ведутся работы по удалению борщевика на площади 5 га.

В пресс-службе отметили, что Тельмановское сельское поселение принимает участие в региональной программе работ по удалению борщевика химическим методом. В 2020 году химические работы велись работы на площади в 50 гектаров, в этом году они увеличены до 85 гектаров. Всего в Ленинградской области к борьбе с борщевиком в этом году присоединились 97 поселений. Специалистам предстоит обработать площадь в 4,2 тысячи гектаров. В 2021 году финансирование программы химического уничтожения борщевика было увеличено в 3,3 раза: на эти цели из областного бюджета выделили 50 миллионов рублей.

Ядовитый борщевик Сосновского считается опасным растением, которое вызывает сильные ожоги, требующие длительного лечения. Сок борщевика содержит особые вещества - кумарины и фурокумарины, которые при попадании на кожу усиливают ее чувствительность к ультрафиолету. В результате человек может получить ожоги второй и даже третьей степени, которые удается полностью залечить только через три-четыре недели. Растение достигает до четырех метров в высоту, его легко узнать по большим белым зонтикам. При этом борщевик чрезвычайно активно размножается, заселяя гигантские территории и выселяя другие растения. В период цветения и активного роста, с середины июня до конца июля, он выделяет летучие вещества, которые легко попадают на кожу. Программа по химическому уничтожению борщевика реализуется во многих регионах России.