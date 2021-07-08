Глава МИДа Сергей Лавров: Для меня стало честью предложение Президента войти в список «Единой России»

Сергей Лавров подчеркнул, что внешнюю политику России определяет глава государства Фото: REUTERS

Партия «Единая Россия» играет решающую роль при принятии важных для внешней политики нашей страны законодательных документов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. 8 июля глава российского МИДа прочитал лекцию на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» для студентов Дальневосточного федерального университета. По его словам, именно правящая партия законодательно закрепляет внешнеполитические решения, которые одобряет и подписывает Президент России.

- «Единая Россия» играет решающую роль и в плане ратификации договоров, и в плане формулирования основ нашей внешней политики, в плане закрепления основ законодательно доктринальных документов, которые подписывает и одобряет Президент в сфере внешней политики, национальной стратегии безопасности и военного строительства, - отметил Сергей Лавров. Напомним, ранее глава МИДа вошел в пятерку лидеров партийного списка единороссов на выборах в Государственную думу.

Сергей Лавров подчеркнул, что внешнюю политику России определяет глава государства. Это положение Конституции дает нашей стране существенное конкурентное преимущество.

- Оно способствует повышению авторитета нашей страны в мире, укрепляет ее образ как надежного, предсказуемого, сильного и справедливого партнера, который держит слово и заслуживает доверия, - отметил глава Министерства иностранных дел.

Россия выстраивает партнерские и уважительные отношения с большинством стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Наша страна сотрудничает с другими государствами – своими союзниками - в рамках Организации договора коллективной безопасности, СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ШОС, БРИКС.

- В совокупности, речь идет о странах, которые представляют более 80% населения Земли, - подчеркнул Сергей Лавров.

При этом глава МИДа напомнил, что Запад постоянно пытается оказать давление на внутреннюю и внешнюю политику России. Министр уверен, что накануне выборов в Государственную думу будут предприняты новые попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

- Потом будет развернута кампания по непризнанию итогов наших выборов, - предрекает Сергей Лавров. - Такие планы есть, мы о них знаем. Но ориентироваться мы будем на мнение, позицию нашего народа, который сам в состоянии оценить действие власти, высказать свое мнение о том, как он хочет дальше развивать свою страну. Такие сценарии не пройдут, об этом неоднократно говорил Президент.

Глава МИДа затронул тему развития Дальнего Востока и повышения благосостояния его жителей. По мнению министра, большую роль в этих процессах играют инвестиционные проекты государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Международное сотрудничество способствует развитию экономического потенциала дальневосточных регионов.

- Достигнутые за последние годы результаты, в том числе в рамках территорий опережающего развития, в рамках открытого порта Владивосток, особых экономических зон, позволяют, как нам кажется, уверенно двигаться вперед, - считает Сергей Лавров. - Главная задача – нацеливать инвесторов на высокотехнологичные инновационные области. И проведение Дальневосточного экономического форума 2-4 сентября придаст дополнительный импульс согласованию таких проектов.