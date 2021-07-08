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Общество8 июля 2021 11:38

Минцифры планируют внедрить на Госуслугах робота-помощника Макса

Это только один из проектов, который станет цифровой помощник портала
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Минцифры планирует активно внедрять голосовых помощников на портале Госуслуги. Предполагается, что они будут использованы для выполнения простых функций пользователей ресурса.

Одним из таких проектов станет цифровой робот-помощник Макс, к которому накануне в пилотном режиме присоединились голосовые помощники "Сбера". Об этом рассказал заместитель главы ведомства Дмитрий Огуряев.

- Стратегически робот Макс разрабатывается как универсальная технология, которая возьмет на себя рутинные операции <...> Минцифры вместе с рядом пилотных ведомств планирует к 2022 году начать активную экспансию этой технологии, - рассказал он "Российской газете".

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