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В мире8 июля 2021 12:06

Израильская армия взорвала дом палестинца за гибель подростка

Военные атаковали дом Мунтасира Аль-Шалаби, гражданина США, в Турмус Айя, недалеко от Рамаллы
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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8 июля армия Израиля атаковала дом заключенного палестинского, который в мае напал на израильского подростка и убил его во время перестрелки.

Пламя и дым появились из дома Мунтасира Аль-Шалаби, гражданина США, в Турмус Айя, недалеко от Рамаллы, после того, как армия взорвала его. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным военных, в начале мая Аль-Шалаби открыл огонь на оживленном перекрестке из машины на Западном берегу, тяжело ранив двух израильтян. После выстрелов он скрылся с места происшествия.

Израильская армия взорвала на Западном берегу дом палестинца, убившего израильского подростка