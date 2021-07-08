Израильская армия взорвала дом палестинца за гибель подростка

8 июля армия Израиля атаковала дом заключенного палестинского, который в мае напал на израильского подростка и убил его во время перестрелки.

Пламя и дым появились из дома Мунтасира Аль-Шалаби, гражданина США, в Турмус Айя, недалеко от Рамаллы, после того, как армия взорвала его. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным военных, в начале мая Аль-Шалаби открыл огонь на оживленном перекрестке из машины на Западном берегу, тяжело ранив двух израильтян. После выстрелов он скрылся с места происшествия.