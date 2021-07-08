Посол ЕС в России призвал не политизировать сертификацию «Спутника V» в Европе Фото: REUTERS

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что процесс сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нельзя политизировать.

Как отметил дипломат на пресс-конференции, сертификация препарата в ЕС – конфиденциальный процесс, который носит чисто технический характер. Эдерер выразил надежду на то, что он «закончится рационально и непредвзято». По словам посла, специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) побывали в России, «где их хорошо приняли», после чего были составлены отчеты о вакцине, которые представлены Москве.

Кроме того, дипломат предложил России обсудить вопрос взаимного признания ковид-паспортов, включающие информацию о прохождении вакцинации. Он сообщил, что с этой идеей представители ЕС обратились в Министерство здравоохранения РФ.

«Было бы очень полезно, если бы наши с Россией сертификаты были эквивалентны…Это может облегчить путешествия для россиян», – подчеркнул Эдерер.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021, EMA провело инспекцию вакцины «Спутник V», представив по ее результатам «позитивный отзыв».

Ранее Минздрав РФ сообщал, что рассчитывает на одобрение «Спутника V» EMA в ближайшие месяцы.