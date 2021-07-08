В России создадут первый кодекс по этичному вождению электросамокатов. Фото: предоставлено kp.ru

Популярные сервисы Urent, Ситимобил и Whoosh объединились, чтобы создать первый кодекс этичного вождения электросамокатов. Они уже составили важные правила, которые напомнят тем, кто использует такой вид транспорта для передвижения по городу, о безопасном поведении во время движения.

На улицах Москвы уже появились постеры с правилами этичного вождения, которые создала петербургская арт-группа Явь.

- Кикшеринг - новый вид городской мобильности и чтобы он был удобен и безопасен для всех жителей города, необходимо особое внимание уделить культуре использования самокатов, - рассказали kp.ru компании.

Восемь главных правил этичного поведения для пользователей самокатов, которые составили Urent, Ситимобил и Whoosh:

1. Спешивайтесь на переходе.

2. Берегите себя и катайтесь осторожно.

3. Управляйте самокатом двумя руками.

4. Не катайтесь пьяными.

5. Не катайтесь вдвоём.

6. Не гоняйте среди толпы.

7. Паркуйтесь по-человечески.

8. Не сигнальте людям в спину.